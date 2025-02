Grama sintética causa mais lesões? 'Não há consenso', diz especialista

Os trabalhos com maior evidência científica, hoje, são as revisões sistemáticas. Um desses trabalhos foi o citado pela Leila [Pereira, presidente] e pelo Palmeiras. São estudos que congregam uma série de outros, e tentam somar os dados para dar o que seria um consenso ou ter maior número de dados para poder dar uma resposta à determinada pergunta. E, hoje, essas revisões sistemáticas não mostram diferença de padrão ou número de lesão. Talvez, essa diferença do número de jogos em cada gramado faça chamar mais a atenção para as lesões quando elas ocorrem em grama não natural.

Gustavo Arliani

O médico aponta que a diferença dos gramados já foi alvo de estudos voltados a outras modalidades. "Na NFL [liga de futebol americano] já é mais discutível. Alguns estudos, de mais consenso, já falam em mais lesões na grama artificial, comparado com à grama natural. No futebol, tem estudos nos Estados Unidos, pela MLS, na Europa e aqui no Brasil um pouco. No geral, o número de estudos publicados é pequeno e ficam mais concentrados talvez nesses pontos".

Do ponto de vista médico, hoje, não há restrição alguma, tanto que a Fifa permite o uso dos gramados sintéticos e, inclusive ela faz inspeção anual para a aprovação. A própria Fifa tem o seu comitê médico, que analisa esses fatos.

Há, porém, diferenças entre o gramado natural e o sintético, e Gustavo Arliani indica a questão do maior impacto. "A foto escolhida pelos jogadores na postagem mostra as gramas em profundidade e elas são diferentes. O gramado sintético tem um piso por baixo, depois ele vai ter todo aquele tapete da grama sintética, alguns deles usam uma borrachinha ou outro material para poder amortecer o impacto, tanto para a bola não pingar muito como também para não ter o impacto nas articulações dos atletas. A velocidade da bola de um gramado para o outro, a resistência que o atleta faz ali para correr, é diferente. E tem a questão do costume também".

Manifestação dos jogadores

"Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos.