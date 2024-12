Fatal Model fecha parceria com mais três clubes e se torna a maior patrocinadora de equipes de Alagoas

Patrocinadora do CRB, a Fatal Model, maior site de anúncios de acompanhantes do Brasil, anunciou parceria com novos três clubes de Alagoas nesta terça-feira. Agora, CSA, ASA e Penedense também fazem parte da gama de equipes patrocinadas pela marca que, com os recentes patrocínios, busca incentivar ainda mais o futebol alagoano.

A empresa tem se tornado cada vez mais presente no esporte. Somente no Campeonato Brasileiro Série B de 2024, a Fatal Model foi a maior patrocinadora de clubes durante a competição, ao estabelecer parcerias com Amazonas, Brusque, CRB, Paysandu, Ponte Preta e Vila Nova. Já na Série A, o Vitória (que garantiu a permanência na primeira divisão) também é um dos patrocinados.

"Apoiar clubes de todo o Brasil tem sido cada vez mais gratificante. Nosso compromisso com times de Alagoas mostra que nossa missão é incentivar o futebol brasileiro como um todo, mas principalmente em regiões que não possuem investimentos equivalentes com as principais capitais do país do ponto de vista econômico", declarou Nina Sag, porta-voz da Fatal Model.