De saída do Santos, atacante Pedrinho promoverá jogo beneficente em São Paulo

Pedrinho participou de outras ações sociais ao longo deste ano. Ele visitou o Instituto Neymar Jr, o Graac, e também distribuiu ovos de Páscoa na Comunidade do México 70, além de doar brinquedos às crianças do Jardim Peri no Dia das Crianças.

Pelo Santos, o jogador disputou 30 partidas nesta temporada, sendo 13 como titular. Ele fez dois gols e concedeu três assistências entre as disputas do Campeonato Paulista e da Série B do Brasileiro, fazendo parte do time que garantiu o retorno do clube à elite do futebol nacional.

?Pedrinho está emprestado ao Peixe pelo Lokomotiv Moscou, da Rússia. O vínculo com o clube tem validade até 12 de janeiro de 2025 e não deve ser renovado.