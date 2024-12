Corinthians sonda Lucas Veríssimo, mas zagueiro quer completar temporada no Al-Duhail

O Corinthians demonstrou interesse em contratar o zagueiro Lucas Veríssimo já para janeiro. O Timão sondou o estafe do defensor, mas a tendência é que o atleta cumpra pelo menos essa temporada no Al-Duhail, do Catar.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Veríssimo não pensa em se transferir neste momento. Em meados de novembro, em entrevista exclusiva, o zagueiro já havia dito que se sente feliz e adaptado ao futebol do Catar.

Não está descartada uma nova investida do Corinthians no meio do ano, ao final da temporada catari, mas a diretoria não quer perder tempo e traça como prioridade a contratação de um zagueiro para agora, visando o Estadual e as primeiras fases da Copa Libertadores.