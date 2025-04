Abel quer Palmeiras mais competitivo após susto em estreia da Libertadores

A equipe levou dois golaços, mas conseguiu vencer na estreia com um gol aos 46 minutos do 2º tempo. Luighi cruzou na cabeça de Richard Ríos, que ganhou da defesa no alto e marcou o gol do triunfo.

Classificação e jogos Libertadores

O Palmeiras volta a campo no domingo (6), às 18h30 (de Brasília), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 2ª rodada do Brasileirão.

Veja outras falas de Abel Ferreira

Análise da partida: "Futebol é ganhar. Quantos jogos fizemos? 18? Duas derrotas. Parece que está tudo mal, não é? Que está tudo em crise. Há muito o que fazer no clube, o treinador tem muito trabalho, precisa trabalhar com o DM em recuperar os jogadores fisicamente".

Fim das 'invenções' no Palmeiras: "O que eu mais sonho é ter dois jogadores em cada posição para não ter que inventar lugares, como estou fazendo. Coloco o Facundo na esquerda quando ele tem que jogar na direita. Coloco o Felipe na 10 quando temos dois 10 lesionados. Meu sonho é ter Facundo e Estêvão lutando por um lugar, Felipe e Paulinho lutando por um lugar. López, Thalys e Roque lutando por um lugar".

Jogo contra Sporting Cristal reviveu o passado: "Fez-me lembrar há três ou quatro anos aqui atrás, começamos uma Libertadores exatamente igual. Ganhamos no último minuto, jogo difícil. E é bom que os meus jogadores sintam o que é o ataque à profundidade, que é o que está a faltar à nossa equipe. Nossa equipe todos querem jogar no pé, no pé, parece futebol de salão. E é muito difícil quando os adversários correm para as costas e te metem a tua equipe a jogar para trás. E está faltando um bocadinho disso também: ser agudos, ser mais verticais, mas a verdade é que temos que matar o jogo. Nós na segunda parte temos duas do Lucas, temos uma do Emiliano e nestes jogos de Libertadores, uma boa parte, 60% da nossa equipe sabe o que é Libertadores, o treinador sabe o que é Libertadores".