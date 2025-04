Torcedor do Sporting Cristal é flagrado fazendo gesto racista para a torcida do Palmeiras no Peru

Mais um caso de racismo foi flagrado em jogo da Libertadores envolvendo time brasileiro. Dessa vez, nesta quinta-feira, um torcedor do Sporting Cristal foi visto fazendo gesto racista em direção ao setor que abrigava torcedores do Palmeiras, no Estádio Nacional, do Peru, em Lima, após o confronto entre as equipes.

O Verdão saiu vencedor do duelo, por 3 a 2, com gols de Estêvão, Piquerez e Richard Ríos. Com o resultado, o time de Abel Ferreira fica na vice-liderança do Grupo H, com três pontos.

No vídeo, publicado no perfil do torcedor Rodrigo Wirth, é possível ver um torcedor do time peruano imitando um macaco em direção à torcida do Palmeiras.