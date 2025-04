Com gol de Juninho, Flamengo derrota Deportivo Táchira fora de casa na estreia pela Libertadores

No entanto, no restante do tempo, o Flamengo não conseguiu passar pela marcação venezuelana. Assim, o duelo seguiu empatado até o intervalo.

Nos segundo tempo, o panorama da partida seguiu o mesmo nos primeiros minutos. Sö que na primeira vez que chegou com qualidade ao ataque, o Flamengo abriu o placar aos 12 minutos. Everton Cebolinha cruzou, Bruno Henrique escorou de cabeça e Juninho apareceu para mandar de peito para a rede.

Somente após o revés, o Deportivo Táchira voltou a buscar o ataque. Na melhor chance, Balza entrou na área e chutou em cima da zaga.

Aos poucos, o Flamengo voltou a controlar a partida. No entanto, o Táchira pressionou nos minutos finais e teve grande chance de empatar nos acréscimos, com Balza. Mesmo assim, os rubro-negros saíram de campo com os três pontos da Venezuela.

FICHA TÉCNICA



DEPORTIVO TÁCHIRA 0 X 1 FLAMENGO