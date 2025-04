Autor do gol do Flamengo, Juninho valoriza vitória fora de casa e prega foco no Brasileirão

O Flamengo não teve grande atuação, mas venceu o Deportivo Táchira nesta quinta-feira, no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, na Venezuela. O resultado de 1 a 0 colocou os rubro-negros na liderança do grupo C da Libertadores.

O gol do triunfo saiu no segundo tempo, com Juninho. O atacante exaltou o resultado na estreia da competição e pregou foco no Brasileirão.

"É sempre bom estar ganhando fora de casa, como na Libertadores. Muito feliz com o gol, mais ainda pela vitória. Isso fortalece, dá ainda mais confiança ao elenco. É trabalhar para o próximo jogo. Vamos voltar a pensar no Brasileiro. Somente depois disso pensaremos novamente na Libertadores", disse.