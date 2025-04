Flamengo fura retranca e vence Táchira após mudanças em atacado na Liberta

Próximo jogo - A delegação rubro-negra deixa a Venezuela na manhã desta sexta e viaja direto para Salvador (BA), onde no domingo encara o Vitória pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo

O Flamengo teve o controle do jogo no primeiro tempo, mas faltou ímpeto e criatividade de para chegar ao gol. O time teve até duas boas chances, ambas com Luiz Araújo, mas esteve muito aquém daquele futebol que o torcedor se acostumou a ver sob o comando do técnico Filipe Luís.

No segundo tempo, o treinador percebeu que a aposta com quatro pontas não deu certo e, logo no início, fez substituições em atacado, colocando Juninho, Allan e Alex Sandro. O time, imediatamente, melhorou e chegou ao gol dois minutos depois, com Juninho. A equipe seguiu mantendo o controle, mas levou sustos desnecessários nos acréscimos.

Gols e lances

Luiz Araújo perde gols no 1º tempo - Luiz Araújo teve duas chances de abrir o placar na etapa inicial, uma aos dez, onde chutou cruzado e a bola saiu para fora, e a outra aos 26, quando saiu cara a cara com o goleiro, mas chutou em cima de Camargo.