Talleres demite técnico após derrota para o São Paulo na Libertadores

Ao retornar para o Talleres em 2024, registrou aproveitamento razoável. No entanto, na atual temporada, o clube venceu apenas um de 13 jogos, com oito empates e cinco derrotas, a última delas em casa, contra o São Paulo, na estreia pela Libertadores.

Classificação e jogos Libertadores

Com o resultado, São Paulo aparece na segunda colocação do Grupo D do torneio continental, com três pontos, assim como o Libertad-PAR, que venceu o Alianza Lima-PER e lidera. Por outro lado, o Talleres se encontra na quarta e última posição, com zero.

O São Paulo volta a campo no domingo, quando visita o Atlético-MG, pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), a partir das 16h (de Brasília). Na terça, às 19h, o Talleres encara o Libertad, fora de casa.

Comunicado completo do Talleres

"Termina o mandato de Alexander Medina como Diretor Técnico da equipe Albiazul. Alex, Talleres sempre será seu lar. O Conselho de Administração do Club Atlético Talleres informa que, por mútuo acordo, Alexander Medina não continuará à frente da Direção Técnica da Equipe Principal Albiazul. Agradecemos profundamente o trabalho de Alexander, que, junto com toda a sua comissão técnica, mais uma vez posicionou o Talleres como um jogador de destaque no futebol argentino.

Este ano, sob a direção técnica de Alexander Medina, o Talleres fez história como clube e no futebol argentino ao derrotar o River Plate, no Paraguai, na final da Supercopa Internacional, garantindo assim seu primeiro título nacional oficial na primeira divisão da AFA. Paixão, pertencimento, amor ao Clube, comprometimento e profissionalismo são as qualidades que se refletiram no trabalho desenvolvido durante esta segunda etapa como DT Albiazul junto com Fernando Machado, Román Cuello e Bruno Militano.