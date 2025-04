Cerro Largo e Defensa y Justicia empatam sem gols pelo grupo do Vitória na Sul-Americana

Nesta quinta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o Defensa y Justicia visitou o Cerro Largo no Estádio Centenario e empatou sem gols.

Com este resultado, os times somaram um ponto e desperdiçaram a oportunidade de assumir a liderança do Grupo B, que tem o Vitória como um dos integrantes. O time brasileiro ficou no empate com a Universidad Católica, na noite da última quarta-feira. Assim, as quatro equipes terminaram a primeira rodada com a mesma pontuação.