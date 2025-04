Abel fala em "resgate de espírito" do Palmeiras e valoriza vitória suada na Libertadores: "Jogo difícil"

O Palmeiras quase deixou escapar a vitória na estreia da Libertadores, mas lutou até o último segundo do jogo e bateu o Sporting Cristal, por 3 a 2, no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Com este resultado, o Verdão interrompeu a sequência de três jogos sem vencer. O técnico Abel Ferreira valorizou a entrega da equipe e valorizou o resultado.

O treinador português, inclusive, relembrou o início da campanha campeã da Libertadores de 2021, quando o Verdão iniciou a competição com dura vitória por 3 a 2, contra o Universitario, do Peru.

"Fez-me lembrar há três ou quatro anos aqui atrás, começamos uma Libertadores exatamente igual. Ganhamos no último minuto, jogo difícil. E é bom que os meus jogadores sintam o que é o ataque à profundidade, que é o que está a faltar à nossa equipe. Nossa equipe todos querem jogar no pé, no pé, parece futebol de salão. E é muito difícil quando os adversários correm para as costas e te metem a tua equipe a jogar para trás. E está faltando um bocadinho disso também: ser agudos, ser mais verticais, mas a verdade é que temos que matar o jogo. Nós na segunda parte temos duas do Lucas, temos uma do Emiliano e nestes jogos de Libertadores, uma boa parte, 60% da nossa equipe sabe o que é Libertadores, o treinador sabe o que é Libertadores", disse o treinador.