Presidente do Corinthians esfria possibilidade de contratar Pogba: "Não tem nada"

Augusto Melo, presidente do Corinthians, compareceu a um evento no CT Dr. Joaquim Grava neste domingo e abriu o jogo sobre a possibilidade de contratar o meio-campista francês Paul Pogba, livre no mercado. O dirigente, todavia, esfriou os rumores e negou negociações com o jogador.

"Não tem nada. Não falamos, não conversamos, por enquanto não chegou nada até mim. Sempre deixei muito claro que estamos conversando direto, eu e o Fabinho [Soldado] junto com a comissão. Se houver alguma necessidade em uma posição, não vamos medir esforços para qualificar ainda mais nosso elenco em 2025", disse Augusto em entrevista à Rádio Craque Neto.

A possibilidade de Paul Pogba se transferir ao Corinthians ganhou força ao longo da última semana. O jogador disse, em entrevista recente, que jogaria de graça no clube paulista por conta de sua amizade com Memphis Depay. Depois, o francês publicou uma foto em suas redes sociais com a camisa do Brasil, o que agitou a torcida alvinegra.