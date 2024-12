Adriano marca dois gols em despedida e vai às lágrimas com homenagens no Maracanã

O Estádio do Maracanã recebeu uma partida mais do que especial na tarde deste domingo. Adriano, apelidado como Imperador, reuniu ex-companheiros do Flamengo e amigos da Itália para um jogo festivo que marcou sua despedida do futebol.

O amistoso contou com nomes de peso e ídolos do time rubro-negro, como Zico, Romário, Petkovic e Djalminha. Do outro lado, Marco Materazzi era uma das estrelas do time Amigos da Itália, que trazia ex-colegas de Adriano durante sua passagem pelo país europeu.

O primeiro tempo foi equilibrado e não teve nenhum gol. Todavia, na etapa final, as equipes engrenaram e anotaram muitos tentos no Maracanã. A partida terminou em 4 a 3 para as lendas do Flamengo.