Gregore, do Botafogo, recebe um jogo de suspensão pela expulsão na final da Libertadores

O volante vai desfalcar o Botafogo apenas na partida de ida da Recopa Sul-Americana, diante do Racing, da Argentina. O duelo deve acontecer no dia 19 de fevereiro de 2025, no Estádio El Cilindro. O jogo de volta, no Nilton Santos, está previsto para o dia 26. O torneio coloca o campeão da Libertadores diante do campeão da Copa Sul-Americana.

Além da suspensão, Gregore também terá que pagar uma multa de aproximadamente R$ 23,8 mil. Segundo a Conmebol, o valor será automaticamente debitado do que o clube tem a receber de direitos televisivos ou de patrocínio.