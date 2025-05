Marquinhos comemora classificação e diz: 'Quero deixar meu nome no PSG'

Capitão do PSG, Marquinhos comemorou a classificação da equipe francesa à final da Champions, após vitória no agregado por 3 a 1 sobre o Arsenal. O zagueiro revelou que pretende gravar seu nome na história do clube.

O que aconteceu

O defensor do PSG falou sobre a oportunidade de decidir o torneio e falou sobre desejo como atleta do clube. A equipe parisiense venceu o Arsenal nos dois confrontos da semifinal: no primeiro, 1 a 0 na Inglaterra; o segundo, nesta quarta, uma vitória por 2 a 1, na França.