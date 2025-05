Com estádio do Corinthians, Fifa anuncia sedes da Copa do Mundo feminina no Brasil

"Acompanhei de perto os trabalhos das 12 cidades indicadas pela CBF que se candidataram para sediar o torneio e gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todas as pessoas que se dedicaram a tornar esse sonho realidade. As cidades-sede escolhidas pela Fifa já contam com estádios e centros de treinamento modernos para receber jogadoras e torcedores de todo o mundo. Além disso, oferecem uma excelente rede hoteleira e uma infraestrutura urbana eficiente, com sistemas de mobilidade, segurança e serviços públicos prontos para oferecer o que um evento dessa magnitude exige. Porém, sabemos que o nosso principal objetivo como país-sede vai muito além do campo. Em 2027, a nossa Copa do Mundo feminina será um verdadeiro momento de transformação: uma reunião de histórias, vozes e comunidades que reafirmam o poder do esporte como ferramenta de inclusão, igualdade e união social", acrescentou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

As cidades escolhidas agora receberão uma equipe de especialistas da Fifa para dar início à fase de planejamento operacional. Em breve, a Fifa divulgará a tabela de jogos e também a marca oficial do torneio.