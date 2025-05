Marquinhos celebra classificação do PSG à final da Champions: "Aproveitar ao máximo"

O PSG está na final da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, o time francês venceu o jogo de volta da semifinal contra o Arsenal, por 2 a 1, no Parque dos Príncipes, em Paris, e fará a decisão contra a Inter de Milão em busca do título inédito. Capitão da equipe, Marquinhos comemorou a classificação.

"A gente teve que buscar resultados fora de casa, hoje foi um jogo difícil contra a equipe do Arsenal, que é uma das melhores. Então, aproveitar ao máximo, porque eu vivi bons momentos aqui, momentos difíceis também, então sei o quanto é bom chegar numa final de Champions, ainda mais com um caminho difícil como esse", comentou o zagueiro à TNT Sports.

"Acho que são títulos assim que fazem marcar ainda mais a história de um jogador, e quero deixar o meu nome aqui gravado mesmo na história do PSG, e para fechar com chave de ouro, acho que realmente um título como esse vai me elevar a outro patamar", continuou.