São Paulo divulga informações da venda de ingressos para duelo contra o Libertad pela Libertadores

Os valores dos ingressos para a partida no Morumbis variam de R$ 75,00 a R$350,00. O setor com bilhete mais barato é a Arquibancada Norte Oreo, enquanto os mais caros são as Cadeiras Especiais Leste Lacta e Oeste Ouro Branco. As demais seções possuem preços entre R$ 100,00 e R$ 200,00.

O São Paulo vive grande momento na atual temporada e detém uma sequência invicta de 11 partidas. O Tricolor é o líder do Grupo D da Libertadores, com dez pontos, e ainda não perdeu na competição - são três vitórias, todas fora de casa, e um empate. Agora, a equipe terá os dois últimos jogos da fase de grupos no Morumbis.

Veja os preços dos ingressos para o confronto diante do Libertad-PAR:

ARQUIBANCADAS



Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) - R$ 75,00



Arquibancada Sul Diamante Negro - R$ 100,00