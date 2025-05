CBF muda dia e horário de jogo entre Palmeiras e Cruzeiro pelo Brasileiro

Antes de pensar no Cruzeiro, contudo, o Verdão terá sete partidas para disputar. A primeira delas será ainda nesta quarta-feira, contra o Cerro Porteño, às 21h30, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. A partida é válida pela 4ª rodada do Grupo G da Libertadores.

O Cruzeiro, que também entra em campo às 21h30 desta quarta, encara o Mushuc Runa, no Estádio Olímpico de Riobamba, em Riobamba, no Equador. Desta vez, o embate é válido pela 4ª rodada do Grupo E da Sul-Americana.