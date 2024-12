Botafogo perde para o Pachuca na estreia e dá adeus à Copa Intercontinental

A partir dos 30 minutos, o Botafogo cresceu em campo e equilibrou as ações. Aos 36, em sua melhor chance na primeira etapa, Mateo Ponte recebeu de Luiz Henrique no bico da pequena área, após bela arrancada do ponta pela direita. O lateral bateu de primeira, mas apareceu um defensor para bloquear o chute e mandar a bola pela linha de fundo.

As duas equipes voltaram para o segundo tempo sem alterações. Com quatro minutos de bola rolando, o marroquino Idrissi abriu o placar com um golaço. A jogada começou com ele na ponta esquerda, próximo à linha lateral. O camisa 11 saiu costurando, tabelou com Bryan González e recebeu na área. Idrissi, então, deixou os dois zagueiros botafoguenses no chão e bateu para o fundo da rede.

Com a desvantagem no placar, o Fogão precisou correr atrás do prejuízo. Aos oito, Cuiabano recebeu na entrada da área e soltou uma bomba, obrigando o goleiro Carlos Moreno a se esticar para mandar para escanteio.

Artur Jorge agiu rápido e colocou Almada, Marlon Freitas e Júnior Santos em campo de uma só vez. O time partiu para cima do Pachuca e deixou a retaguarda desguarnecida. Aos 20, os mexicanos ampliaram e complicaram muito a vida dos alvinegros. Após bobeada na saída de bola, Pedrazza recuperou, avançou e rolou para Deossa na esquerda da área. O volante se livrou de Adryelson com um belo drible e bateu cruzado. Jhon aceitou e a bola morreu no fundo da rede.

Com a desvantagem de dois gols, só restava ao Fogão pressionar em busca do gol. O time brasileiro se mandou para frente e, no momento de maior pressão sobre os mexicanos, foi punido com o terceiro gol. Aos 33 minutos, em contra-ataque pela direita, Deossa deu para Idrissi, que serviu Rondón na entrada da área, pelo meio. O venezuelano bateu no canto e John não alcançou.

O Botafogo continuou insistindo até o final, mas não conseguiu o gol de honra.