Thiago Maia destaca "superação" do Inter em "ano atípico" e diz sonhar com títulos

O ano de 2024 foi especialmente difícil para as equipes do Rio Grande do Sul em função das enchentes que assolaram o estado, e para o Internacional isso não foi diferente. Em meio às dificuldades, o Colorado se reencontrou Brasileirão.

Um dos destaques do Inter na atual temporada foi Thiago Maia, contratado em março após deixar o Flamengo. O jogador foi importante para a recuperação do Colorado na Série A, que terminou a competição em quinto lugar, com 65 pontos.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, o volante fez uma breve avaliação sobre a temporada do Inter e destacou as dificuldades em meio às enchentes no Rio Grande do Sul, mas ressaltou a determinação do elenco na superação da tragédia.