Felipão vê saída de Renato do Grêmio na "hora certa" e despista sobre futuro: "Não tenho plano"

A ESPN revelou, nesta segunda-feira, um dia após o término do Campeonato Brasileiro, os ganhadores da 55ª edição do prêmio Bola de Prata. Luiz Felipe Scolari, o Felipão, não ganhou nenhum troféu, mas falou sobre a saída do técnico Renato Gaúcho do Grêmio e sobre o seu futuro.

Ídolo do clube gaúcho, Felipão acredita que Renato deixou o time "no momento certo". Ele, ainda, revelou que não tem plano definido para sua carreira e negou qualquer contato da diretoria gremista para assumir algum cargo no time em 2025.

"Nós gremistas estamos deixando nosso ídolo que é o Renato. Nos deu muitas alegrias como treinador e como jogador. Mas existem momentos no futebol que é preciso separar as duas partes. Entendo que esse é o momento certo", disse.