Ivo Roza Filho ganha o GP Troféu Perpétuo José Roberto Reynos

O top da casa José Luiz Guimarães de Carvalho emplacou na 4ª e 5ª colocação, respectivamente, com Cornet Phaeton JMen e Cassiara C JMen. Completando o placar no pódio, a 6ª colocação coube ao medalhista pan-americano Cesar Almeida, com Nefertite do Arete Império Egípcio. A disputa distribuiu 120 mil reais em premiação.

"Fiquei em ter muito feliz em vencer um evento GP tão tradicional no Top Riders, aqui na Hípica Paulista. Para mim teve uma emoção a mais, pelo fato da minha barrigueira ter quebrado no aquecimento, e tive que correr para trocar a sela. Quero muito agradecer a Thereza Tourinho, proprietária do Legendary e a ele, o Legendary, que me ensina todos os dias e me faz tentar ser uma pessoa melhor", destacou Ivo.

Resultado de 2024

Campeão Ivo Roza Filho / Legendary JMen - FPH - 0/40s57;



Vice Guilherme Foroni / Casella Blanca JMen - FPH - 0/40s62;



3º Patrick da Mott Abrahão / Drosa Cassila - FPH - 0/41s46;