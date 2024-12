Em possível adeus de Dudu, Palmeiras perde do Fluminense e fica com o vice no Brasileiro

O Palmeiras se despediu do Campeonato Brasileiro de 2024 neste domingo com derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pela 38ª rodada. Kevin Serna anotou o único gol do jogo, no Allianz Parque. Após o apito final, a equipe palmeirense deixou o campo sob vaias da torcida.

De um lado, o Verdão ficou com 74 pontos e terminou o Brasileirão como vice-campeão, atrás do Botafogo, que somou 79. O Fluminense, por sua vez, se livrou do rebaixamento e ficou na 13ª posição, com 46 pontos. O último time a cair foi o Athletico-PR, com 42.

A partida também pode ter sido a última de Dudu, pelo Verdão. O atacante tem contrato com o Palmeiras até 2025, mas sua permanência no Verdão no próximo ano é incerta. No meio da temporada, o camisa 7 quase foi para o Cruzeiro, em uma negociação que foi polêmica. A situação o deixou "marcado" com a diretoria palmeirense.