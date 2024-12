Libertadores divulga time ideal com oito jogadores do Botafogo

Nesta sexta-feira, a Libertadores divulgou o "time ideal" da temporada de 2025, por meio de suas redes sociais. Campeão, o Botafogo é o time que dominou a escalação, com oito jogadores. River Plate, Atlético-MG e Peñarol, com um atleta cada, fecham a seleção do torneio.

Vencedor da Libertadores ao bater o Atlético-MG no Monumental de Núñez por 3 a 1, o Botafogo é o grande destaque da seleção. No 11 ideal, o Glorioso conta com John, Barboza, Alex Telles, Savarino, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Igor Jesus e Almada.

Luiz Henrique e Alex Telles, por exemplo, marcaram na grande decisão em Buenos Aires. Júnior Santos, que, ao todo - contando as fases de playoffs - marcou dez gols (um na final), não esteve presente na seleção ideal montada pela competição.