Brasileiro de natação marca início do ciclo de Los Angeles para medalhistas em Paris

Nesta sexta-feira, medalhistas olímpicos estiveram presentes na abertura do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de natação (primeira competição nacional após Paris 2024) e o início oficial do ciclo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 foi decretado. Gabrielzinho (classe S2) e Samuel Oliveira (classe S5) competiram nos 50m borboleta.

Recordista mundial na prova, com 52s37 registrados, Gabrielzinho anotou 53s79 e garantiu o melhor índice técnico desta manhã (110,55): "Estou muito satisfeito, foi um tempo melhor do que eu esperava, já que descansei um pouco depois de Paris e voltei, agora, para fechar um ano de grandes resultados e que me abriu muitas portas. Quero fazer uma boa competição aqui, para no ano que vem, dar o meu melhor e chegar com força máxima no Mundial", declarou o nadador.

"Eu fico muito feliz com todo o reconhecimento que tenho recebido, isso só me ajuda a querer melhorar cada vez mais, a mostrar para as pessoas que elas podem esperar, de mim, muito mais do que as três medalhas que eu trouxe de Paris", completou.