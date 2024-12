Fã do Palmeiras? Messi comprou camisa quando criança e ganhou presente de Barcos

Barcos havia sido convocado pela seleção argentina para disputa de jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2014. O "Pirata" defendeu o Palmeiras entre 2012 e 2013, disputou 61 jogos e marcou 31 gols. Além disso, conquistou uma Copa do Brasil e uma Série B.

Já no ano passado, o primo de Messi, Maxi Biancucchi, revelou que o jogador comprou uma camisa alviverde quando criança, durante uma viagem de férias para Florianópolis (SC).

"Eu jogava no Paraguai, em um time pequeno, e ele sabia contra quem eu jogava. Uma vez, a gente foi de férias para o Brasil, acho que eu tinha 13 anos, ele tinha 8, 9. A gente foi para Florianópolis. E a gente comprou camisas de futebol. [...] Eu peguei a do Flamengo, meu irmão pegou a do Vasco e Lionel Messi pegou a do Palmeiras. É uma situação curiosa, porque eu joguei no Flamengo um tempo depois, meu irmão passou pelo Vasco. Imagina se o Messi jogar no Palmeiras", contou Biancucchi.

Além de Palmeiras e Inter Miami, o Grupo A do Super Mundial conta com Porto (POR) e Al-Ahly (EGI). A competição será realizada nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho. A estreia do time de Abel Ferreira será contra o time europeu, enquanto a equipe de Messi abre a competição diante do Al-Ahly.