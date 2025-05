Fla irá rediscutir segurança em desembarques após tiros em carro de Rossi

O Flamengo informou que irá rediscutir os protocolos de segurança em desembarques realizados no período da madrugada após a tentativa de assalto que resultou em quatro tiros no veículo do goleiro argentino Rossi.

O que aconteceu

Em nota, o Flamengo disse que está está em contato com as autoridades de segurança pública. O clube informou que colabora com as investigações.

O Rubro-Negro também salienta que "está prestando total suporte aos atletas envolvidos". Nenhum atleta ou ocupante dos veículos foi ferido.