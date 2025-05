Rossi, do Fla, desabafa após tiros no carro: 'Vítima da falta de segurança'

O crime aconteceu na manhã de hoje (8), às 5h30, na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso. A delegação desembarcou de madrugada no Rio de Janeiro após empate com o Central Córdoba em 1 a 1, na Argentina, pela Libertadores.

Marca de tiro na janela do carro de Rossi, goleiro do Flamengo Imagem: UOL

O UOL apurou que a ação aconteceu em um "arrastão" ou blitz falsa. Os bandidos foram diretamente em cima do veículo de Rossi.

Foram dois tiros do lado direito e dois do lado esquerdo. As balas cravejaram vidro, retrovisor, aro do pneu e porta.

As balas cravejaram vidro, retrovisor, aro do pneu e porta. Rossi ainda não foi registrar a ocorrência na delegacia. Ele preferiu ir para casa descansar e ficar com a família. Os procedimentos legais serão feitos na tarde de hoje.

O clube informou que "todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências". O Rubro-Negro indicou que mais informações sobre o caso serão divulgadas ao longo do dia.

Em uma outra nota, o Fla informa que irá rediscutir os protocolos de segurança em desembarques: "em virtude do episódio, o Flamengo informa que irá rediscutir os protocolos de segurança adotados em desembarques realizados no período da madrugada, a fim de garantir ainda mais proteção aos seus profissionais".

Polícia diz que dois carros foram roubados

Em nota ao UOL, a Polícia Civil informou que dois veículos foram roubados no local apontado pelo Fla como o do ocorrido. O órgão também confirma que ninguém do clube entrou em contato com a 21ª DP (Bonsucesso) até o momento.