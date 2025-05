Brasil disputa o Mundial de Revezamentos de Guangzhou neste fim de semana

O Atletismo Brasil disputa o sétimo Mundial de Revezamentos de Guangzhou, neste sábado e domingo. O time brasileiro vai brigar por qualificação para o Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro - 14 vagas estarão em disputa no fim de semana numa competição de altíssimo nível.

ONDE ASSISTIR

O SporTV 2 anunciou a transmissão do Mundial ao vivo, no sábado e domingo, a partir das 8h (de Brasília), com comentários dos velocistas medalhistas olímpicos com os revezamentos 4×100 m Arnaldo de Oliveira (Atlanta 1996) e Rosângela Santos (Pequim 2008).