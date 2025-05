João Fonseca avalia derrota na estreia do Masters 1000 de Roma

"Não consegui jogar o meu melhor tênis. Não consegui entrar da forma que eu normalmente entro, jogando meu jogo, jogando agressivo. Eu sabia que seria um jogo difícil e eu não tenho jogado muito bem nos últimos jogos, o nervosismo tem batido", afirmou João Fonseca.

Em jogo muito físico, o tenista brasileiro não conseguiu acompanhar o ritmo de Fabian Maroszan e perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6(4).

Próximos compromissos

Apesar de ser derrotado na estreia, João Fonseca ressaltou que a "temporada não acabou" e mira as próximas competições da ATP.

"É seguir trabalhando e aprendendo. Graças a Deus, sou novo para aprender essas coisas, melhorar e evoluir. Agora é descansar, refletir sobre a derrota, pensar com a minha equipe qual vai ser o próximo passo e seguir, a temporada não acabou", completou.

Ao final do Masters 1000 de Roma, João Fonseca poderá optar por jogar o Aberto de Hamburgo, na Alemanha, ou o Aberto de Genebra, na Suíça. Ambos os torneios começam no dia 18 de maio. No final do mês, o brasileiro estará apto para o Roland Garros, na França, que tem início no dia 25 de maio.