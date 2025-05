João Schmidt sofre lesão muscular na coxa e vira desfalque no Santos

O Santos infirmou, nesta quinta-feira, que João Schmidt teve constatada uma lesão no músculo do bíceps femoral da coxa esquerda. O volante já iniciou o tratamento com a fisioterapia.

O jogador de 31 anos sentiu um incômodo na região no primeiro tempo da derrota de 1 a 0 para o Grêmio, no último domingo, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, ele ficou em campo até 38 minutos do segundo tempo.