Decisões, clássico e viagens: Corinthians tem 17 dias para 'desenhar' o ano

O reencontro com a torcida está marcado para o próximo dia 18, em clássico contra o Santos. O duelo do Brasileirão ocorrerá menos de 72 horas depois do compromisso no Uruguai.

A Neo Química Arena volta a receber os comandados de Dorival no dia 21, em nova decisão, desta vez contra o Novorizontino pela Copa do Brasil. O alvinegro tem a vantagem da vitória na ida para avançar no mata-mata.

Dorival mostrou preocupação com pouco tempo de descanso entre jogos Imagem: NELSON ALMEIDA / AFP

A maratona termina com outros dois jogos fora de casa: contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, e diante do Huracán, em nova decisão pela Sul-Americana, já no dia 27. O confronto continental define o futuro do Corinthians no torneio.

A sequência e o desgaste viraram alertas para Dorival, que ainda não teve — e não terá tão cedo — semana cheia para trabalhar. O treinador abordou o assunto justamente após o empate contra o América de Cali.