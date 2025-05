Trio treina normalmente e pode reforçar o Santos contra o Ceará

O Santos realizou mais um treino no CT Rei Pelé nesta quinta-feira, de olho na partida contra o Ceará, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cleber Xavier deve contar com novidades para este embate.

O meia-atacante Álvaro Barreal treinou normalmente com o restante do elenco no gramado. O argentino está recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

Já o meio-campista Zé Rafael e o lateral-esquerdo Souza seguem sendo inseridos gradativamente aos trabalhos com bola junto ao elenco, visando retomar completamente o condicionamento físico. Os dois participaram normalmente da atividade desta manhã.