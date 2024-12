Ronaldo elogia 'vaquinha' da torcida do Corinthians, mas diz: 'Não deveria precisar'

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno elogiou nesta quinta-feira a ação da torcida do Corinthians, capitaneada pela Gaviões de Fiel, para quitar a Neo Química Arena através de doações via pix. No entanto, o pentacampeão do mundo disse que um clube do tamanho do Timão não deveria chegar a esse ponto.

"Eu tenho para receber lá... Vou conversar com alguém, posso até abrir mão de alguma coisa (risos)", disse Ronaldo sobre a chance de ajudar o clube com alguma doação.

"Essa iniciativa é incrível, para você ver o envolvimento da torcida do Corinthians, isso é maravilhoso. Acho que não deveria precisar disso. O Corinthians é tão enorme, deveria ser um clube autossustentável, resolver seus problemas financeiros e olhar para frente. A torcida do Corinthians merece isso", comentou Ronaldo, que participou da cerimônia do sorteio do Mundial de Clubes da próxima temporada.