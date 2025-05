Pressionado, Augusto Melo toma medida para conter gastos no Corinthians

Esta não é a primeira medida de Augusto Melo para segurar gastos diante da reprovação do balanço financeiro de 2024, referente ao primeiro ano da gestão do mandatário. Na última terça-feira, ele assinou um outro memorando vetando a contratação ou promoção de profissionais em qualquer departamento do clube. A única exceção é o setor ligado ao futebol.

Pressão cada vez maior

A pressão sobre Augusto Melo está cada vez maior no Parque São Jorge. Também na última terça-feira, a Comissão de Justiça enviou ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, um requerimento solicitando o afastamento imediato do mandatário da presidência do Corinthians, alegando "gestão temerária".

O documento chama a atenção para os pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação do clube, que recomendaram a reprovação das contas do ano passado, aponta descumprimentos estatutários e, principalmente, as infrações a artigos da Lei Geral do Esporte e do Profut. A decisão de afastar ou não o presidente cabe a Romeu Tuma Júnior.

Augusto e seus pares, por sua vez, alegam ter herdado uma dívida de R$ 191 milhões não contabilizada pela gestão de Duilio Monteiro Alves e pede a reabertura das contas de 2023. Na visão da diretoria atual, sem este valor, o clube deixaria de apresentar um déficit de R$ 181,7 milhões para ter um superávit de R$ 9,5 milhões.