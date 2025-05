Finalistas dominam seleção da semana da Liga dos Campeões

Introducing your Team of the Week! ?@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/qmmdreUONv

Entre os representantes da Inter de Milão, o zagueiro Francesco Acerbi e o atacante Lautaro Martínez balançaram as redes na vitória contra o Barcelona, nesta terça-feira, por 4 a 3. O meia Nicolò Barella e o goleiro Yann Sommer, eleito o melhor em campo, também foram selecionados.

Apesar da eliminação do Barcelona, o lateral esquerdo Gerard Martín, o meia Frenkie De Jong e o atacante Lamine Yamal entraram na seleção dos melhores da semana. O Arsenal foi o único semifinalista sem nenhum jogador na escalação.

A final da Liga dos Campeões entre PSG e Inter de Milão acontece no dia 31 de maio, sábado, às 16 horas (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique.

Confira a seleção da semana da Liga dos Campeões