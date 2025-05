São Paulo x Palmeiras: Tricolor abre preparação para o clássico com Oscar em campo

O clássico entre São Paulo e Palmeiras já começou para o elenco tricolor, que contou com Oscar em campo no treino desta quinta-feira, no CT da Barra Funda, após a vitória sobre o Alianza Lima, por 2 a 0, no Peru, pela Copa Libertadores.

Os jogadores que atuaram na maior parte do tempo contra o Alianza Lima participaram de um circuito de exercícios de flexibilidade, mobilidade e corrida. Já os demais atletas, entre eles Oscar, realizaram atividades focadas em posse de bola, além de um jogo em espaço reduzido.

Havia a expectativa de Oscar ser relacionado pro jogo contra o Alianza Lima, mas a comissão técnica preferiu não antecipar seu retorno, preservando-o para, quem sabe, poder contar com ele no clássico contra o Palmeiras.