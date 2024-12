Pai de Yuri Alberto se emociona ao relembrar de má fase do filho no Corinthians

Após viver um momento muito complicado no Corinthians, Yuri Alberto deu a volta por cima e se tornou o artilheiro do Brasil em 2024. As críticas que o jogador recebeu afetaram não só a ele, mas sua família também. Em entrevista ao Benja me Mucho, Carlos Alberto, pai do atacante, se emocionou ao relembrar do momento turbulento que seu filho viveu.

"O que eu falo para ele é que que me inspiro nele, no homem que ele se tornou. O que ele passou, eu não aguentaria passar. Para mim, além de ser meu filho, é um baita de um cara. Para mim foi bem difícil, porque a gente tenta não transmitir o que a gente vê, mas ele me conhece. Ele chegava em casa e via o jeito que a gente ficava", falou.