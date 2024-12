Laura Pigossi vence na estreia de duplas e busca vaga nas quartas de simples do Mundo Tênis Open

Nesta quarta-feira, Laura Pigossi, medalhista olímpica de Bronze em Tóquio, avançou na chave de duplas do Mundo Tênis Open, o WTA de Florianópolis, disputado nas quadras de saibro do Super 9 Tennis Park, no Jurerê Sports Center, no bairro de Jurerê In.

A paulistana e a polonesa Maja Chwalinska derrotaram a a egípcia Mayar Sherif e a sérvia Nina Stojanovic, por parciais de 5/7, 6/1 e 10/6. Agora enfrentam a dupla da romena Georgia Craciun e a bielorrussa Iryna Shymanovich.

Laura, atualmente em 163ª no ranking de simples, busca vaga nas quartas de final a partir das 13h (de Brasília), contra a polonesa Katarzyna Kawa, 247ª. A brasileira derrotou a europeia este ano no único encontro oficial entre elas. O duelo foi realizado na segunda rodada do qualificatório de Roland Garros. Ela jogará as quartas de final de duplas também nesta quinta, na quadra central, no terceiro jogo do dia após descanso, no final da tarde.