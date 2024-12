Em duelo de cinco sets, Praia Clube bate Osasco pela Superliga

Dentil Praia Clube e Osasco São Cristóvão Saúde travaram uma batalha de cinco sets na noite desta terça-feira (3), no ginásio do Uberlândia Tênis Clube, em duelo pela Superliga feminina de vôlei. No final, melhor para o time da casa, que conseguiu fazer 3 sets a 2, com parciais de 25-21, 20-25, 14-25, 25-20 e 15-12.

O resultado mantém o Praia Clube na liderança da Superliga, com 24 pontos. O Osasco fica na terceira colocação da classificação, com 19.

Na Superliga, os dois times vão enfrentar agora o forte Gerdau Minas, que passou pelo Sesi Bauru nesta rodada. O Osasco terá a equipe de Belo Horizonte pela frente na sexta-feira, em casa. Já o Praia Clube enfrenta o rival no dia 10, em Uberlândia.