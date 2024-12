Conheça Cauan de Almeida, novo técnico da Portuguesa

Em 2024, ele iniciou sua terceira passagem pelo time mineiro e seu primeiro trabalho definitivo como técnico de uma equipe principal. Ao todo, Cauan comandou o América-MG em 34 jogos, com 14 vitórias, 14 empates e seis derrotas, totalizando, aproximadamente, 55% de aproveitamento.

Estilo de jogo

Cauan afirmou ser um treinador que prioriza a agressividade em seu estilo de jogo, adotand0 práticas do futebol moderno. O treinador gosta de ter uma equipe que recupera a posse de bola no ataque, mas que também tenha um alto ritmo de jogo e boa verticalidade.

"Eu procuro fazer um jogo bem moderno, agressivo. O pilar básico do nosso modelo de jogo é a agressividade no bloco alto. Sempre nos trabalhos a gente prioriza muito isso, é a equipe que mais rouba bola no campo de ataque. São pilares que a gente acredita muito, assim como ofensivamente, ser uma equipe vertical, que trabalha bem a nível de posse de bola e ritmo de jogo de alto. Com tudo isso, a gente entende que estamos mais perto da vitória", disse Cauan, em entrevista coletiva nesta terça-feira, no estádio do Pacaembu.

Pretensões no Campeonato Paulista

O primeiro desafio da Lusa na próxima temporada é o Campeonato Paulista, previsto para começar em janeiro. A Portuguesa está no Grupo B do Estadual, junto com Santos, Guarani e Bragantino.