Matheuzinho celebra 50 jogos pelo Corinthians e projeta reta final do Brasileiro

Contratado do Flamengo pelo Corinthians no início do ano, o lateral-direito Matheuzinho rapidamente ganhou espaço na equipe titular e atingiu a marca de 50 jogos pelo Timão na última partida, contra o Criciúma. Ele celebrou a conquista e ainda admitiu que não esperava completar este número logo em seu primeiro ano no clube.

"Primeiro que não imaginava que no meu primeiro ano aqui ia completar 50 jogos, mesmo com o Paulista já rolando. Sei que é algo que para muita gente pode não ser nada, mas é muito especial para mim, porque eu quis estar aqui, foi um sonho. Então completar 50 jogos com essa camisa no primeiro ano é maravilhoso, mais um sonho realizado", disse à Corinthians TV.