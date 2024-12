Ancelotti confirma Asencio como titular e projeta duelo contra o Athletic de Bilbao

Após vencer o Getafe na última rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid se prepara para encarar o Athletic de Bilbao em seu próximo compromisso na competição. Em entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti confirmou a titularidade do jovem Raúl Asencio na defesa dos Merengues.

Com a lesão de Éder Militão e David Alaba ainda em tratamento, Asencio foi testado por Ancelotti, que gostou do que viu do jovem zagueiro.

"Ele é um zagueiro confiável. Ele conhece a posição, está confiante, bem-posicionado, motivado e não tem medo. Se eu quiser colocá-lo no banco, tenho que pensar com cuidado. Fiquei surpreso com sua maturidade e calma, nunca se preocupa. Ele já passou na prova decisiva. Pode ser considerado um jogador titular com todos os méritos porque merece", disse Ancelotti.