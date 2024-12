Fifa define potes do sorteio do Mundial de 2025; Palmeiras será cabeça de chave

A Fifa definiu os potes do sorteio do Mundial de Clubes de 2025. Os 32 clubes participantes estão divididos em quatro potes, com Flamengo, Fluminense e Palmeiras sendo cabeças de chave. Outro brasileiro presente, o Botafogo, que foi o último classificado após vencer a Libertadores nesta temporada, está no pote 3.

No pote 1, além dos três brasileiros, estão Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Real Madrid e River Plate. Enquanto no mesmo pote do Glorioso estão Al-Ahly, Al-Hilal, Boca Juniors, León, Monterrey, Ulsan e Wydad Casablanca.

O sorteio que definirá os grupos de cada time será realizado nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro. O evento acontecerá em Miami, nos Estados Unidos, a partir das 15 horas (de Brasília).