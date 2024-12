São Paulo perde no Sul, e Grêmio praticamente sela permanência na Série A do Brasileiro

O próximo e penúltimo compromisso do São Paulo no Brasileirão está agendado para quarta-feira. O time enfrenta o Juventude no Morumbis, a partir das 20h, em jogo que marca a despedida do clube de sua casa neste ano.

Do outro lado, o Grêmio mede forças com o Vitória. A partida também acontece às 20h de quarta-feira, no Barradão, em Salvador.

O jogo

Empurrado pela torcida, o Grêmio já levou perigo ao gol de Rafael com menos de um minuto de jogo. Aravena pegou uma sobra na entrada da área e arriscou de longe, mas o goleiro do São Paulo agarrou.

O Tricolor Paulista respondeu aos 18 minutos. Luciano tabelou com André Silva, invadiu a área e chutou no canto de Marchesín, mas o goleiro espalmou.

Aos 21 minutos, o Grêmio perdeu uma grande chance de sair na frente. João Pedro recebeu um passe de Braithwaite, driblou Rafael e cruzou na medida para Aravena. O atacante chutou para o gol vazio, mas Ruan apareceu em cima da linha e salvou o São Paulo.