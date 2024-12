Com dois de Rashford e Zirkzee, Manchester United atropela Everton pelo Inglês

Os donos da casa abriram o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. Em jogada ensaiada no escanteio, Bruno Fernandes lançou para Marcus Rashford, que chegou finalizando e contou com desvio de Branthwaite para marcar.

Pouco tempo depois, aos 41 minutos, o Manchester United ampliou. Bruno Fernandes aproveitou erro de Branthwaite na saída de bola e serviu Joshua Zirkzee, que chutou para o fundo do gol.

No primeiro minuto da etapa final, a equipe comandada pelo técnico Rúben Amorim chegou ao terceiro tento. Rashford recebeu passe em profundidade de Amad e chutou na saída do goleiro para fazer seu segundo no jogo.

Aos 18 minutos, o Manchester United aumentou a vantagem no marcador. Amad avançou em contra-ataque e tocou para Zirkzee, que chutou no canto direito.

Foi a primeira vitória do português Ruben Amorim no comando do Manchester United.

Confira os resultados dos outros jogos deste domingo no Campeonato Inglês: