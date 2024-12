Belmonte confirma que Zubeldía permanecerá no São Paulo em 2025

"Na nossa avaliação, ele fez um trabalho muito bom, um trabalho correto, levando onde a gente esperava que o time estivesse, principalmente no Campeonato Brasileiro", afirmou.

Ao todo, Zubeldía esteve à frente do Tricolor Paulista em 46 jogos, nos quais venceu 23, empatou 13 e perdeu dez. Há três rodadas do fim da liga nacional, o São Paulo ocupa a sexta colocação, com 59 pontos conquistados em 35 jogos.

Belmonte também detalhou os planos para a pré-temporada do clube, que será realizada nos Estados Unidos, e indicou as posições prioritárias para reforços no próximo ano.

"A gente sabe que precisa de um lateral-esquerdo, em razão da saída do Wellington. A gente precisa de um lateral-direito, porque a gente deve ter o Rafinha muito provavelmente no primeiro semestre apenas. E a gente sempre está na busca de um meia-atacante, de um camisa 10", explicou o dirigente.

O São Paulo entra em campo neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.