Raphinha analisa derrota do Barcelona e dispara: "Não me importo com o gol, me importo com a vitória"

O Barcelona foi derrotado em casa para o Las Palmas por 2 a 1, em confronto válido pelo Campeonato Espanhol. Autor do gol da equipe catalã, Raphinha reconheceu que o time vem jogando em um nível abaixo do que poderia.

"Baixamos o nível do que estávamos fazendo e isso está dificultando nossos jogos. Temos que continuar trabalhando e melhorar. Precisamos dar a volta por cima e voltar a vencer no campeonato", disse o brasileiro.

O atacante revelou não ter se importado com o gol, já que o objetivo era a vitória. "Não me importo com o gol, me importo com a vitória. Não vencemos e não estou satisfeito com o jogo. Se estou com raiva? Sim", disparou.